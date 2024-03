Czy Minecraft doczeka się natywnej wersji na PlayStation 5?

Fani Minecrafta posiadający PlayStation 5 od lat czekają na wersję gry dla swojej konsoli. Wsteczna kompatybilność się nie sprawdza. Jest szansa, że to się zmieni.

Rozgrywki w Minecraft na PlayStation 5 nie były najlepszym doświadczeniem. Przez lata sandbox był dostępny wyłącznie w ramach kompatybilności wstecznej z PlayStation 4, co zmusiło użytkowników do logowania się przy użyciu powolnego i zacinającego się launchera z 2014 roku. Jednak według nowych plotek to się wkrótce zmieni.

Minecraft w natywnej wersji zadebiutuje na PlayStation 5?

Informacja o natywnej wersji Minecrafta dla PlayStation 5 pojawiła się w dwóch miejscach. Opublikowało je zarówno PlayStation Game Size, znane z ujawnienia wielu premier na konsole Sony jak i the_andshrew. Oba źródła są zgodne co do tego, że natywna wersja gry Minecraft na PlayStation 5 jest już w drodze.

