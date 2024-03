Minecraft z subskrypcją. Ponad 150 dodatków za kilkanaście złotych miesięcznie

Microsoft wspólnie ze studiem Mojang ujawnili Minecraft Marketplace Pass. Nowa subskrypcja jest tańszą alternatywą dla abonamentu Realms Plus i zapewnia dostęp do nowych treści do Minecrafta, ale nie zawiera opcji prowadzenia własnego serwera. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Minecraft Marketplace Pass to nowa subskrypcja. Poznaliśmy szczegóły usługi

Marketplace Pass to miesięczna subskrypcja, która zapewnia dostęp do ponad 150 treści z Minecraft Marketplace za 3,99 dolara (czyli około 18 złotych). Wspomniane treści to między innymi nowe światy, minigry czy pakiety tekstur. Warto zaznaczyć, że aktualnie w Polsce subskrypcję Marketplace Pass można uzyskać wyłącznie z poziomu wersji Preview Minecrafta bez opcji zakupu, aczkolwiek najprawdopodobniej już niedługo się to zmieni.