Kiedy STALKER spotyka Minecrafta. Niesamowity film Stalcraft przygotowany w Unreal Engine 5

Niestety jest to „tylko” film koncepcyjny. Autorowi udało się zachować mechanikę rozgrywki znaną ze STALKERA, a jednocześnie pojawiły się postacie wyglądające podobnie do tych z Minecrafta. Z kolei dzięki UE5, film wygląda wspaniale. Mimo, że jest niesamowity, to nie stoi za nim żadna gra. A szkoda, bo pewnie wielu fanów chętnie ograłoby taki tytuł.

Stalcraft – kiedy spotyka się STALKER i Minecraft i powstaje film koncepcyjny w Unreal Engine 5

Jest to kolejny film dający nam wyobrażenie, co deweloperzy mogą osiągnąć dzięki najnowszemu silnikowi Epic.