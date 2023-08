Czy Crystal Dynamics ogłosi wkrótce nową grę z serii Tomb Raider?

Odwiedzając oficjalną stronę Tomb Raider, zobaczycie zaproszenie do zarejestrowania się, aby być jednym z pierwszych, którzy usłyszą o „najświeższych wiadomościach dotyczących serii Tomb Raider”.

Chociaż nierzadko zdarza się, że strony internetowe są od czasu do czasu odświeżane, wzmianka o nowych informacjach o wydaniu wywołuje spekulacje wśród fanów, że w rzeczywistości Crystal Dynamics przygotowuje się do ujawnienia następnej gry Tomb Raider. Warto przypomnieć, że poprzednia część, nosząca tytuł Shadow of the Tomb Raider wyszła w 2018 roku.

Nadchodzi nowy Tomb Raider?

Na Twitterze, użytkownik @Okami13 przewiduje, że „wkrótce zostanie ujawniona nowa gra Tomb Raider”, wskazując na aktualizację strony, a także niespodziewane ogłoszenie, że Call of Duty dodaje Larę Croft jako grywalną postać do Modern Warfare 2 i Warzone 2.

