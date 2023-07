The Lara Croft Collection na Switcha na obszernym gameplayu

Premiera odbyła się pod koniec czerwca . Kto jeszcze się waha przed zakupem powinien zobaczyć poniższy film z rozgrywki. Kolekcja obejmuje Lara Croft & the Guardian of Light oraz Lara Croft & the Temple of Osiris . Podobnie jak w przypadku edycji na inne platformy, dostępna jest kooperacja dla maksymalnie czterech graczy.

The Lara Croft Collection to zabawa pełna szybkich arkadowych walk i ciekawie skonstruowanych, wciągających łamigłówek. Przed graczami gęsta dżungla i rozbudowane azteckie ruiny w Lara Croft & the Guardian of Light oraz grobowce starożytnych faraonów w Lara Croft & Temple of Osiris. Na drodze grających pojawią się rozmaici przeciwnicy, a do ich eksterminacji można używać ogromnego arsenału broni, sprzętu i magicznych artefaktów.

The Lara Croft Collection na Switcha – duży fragment rozgrywki