Czas krwawego księżyca na premierowym zwiastunie. Zobaczcie, jak wygląda kandydat do Oscarów

Do sieci trafił właśnie finałowy zwiastun tego widowiska. Film powstał według scenariusza napisanego przez słynnego reżysera do spółki z Erikiem Rothem. Ten ostatni stworzył skrypt do kultowego i obsypanego nagrodami Forresta Gumpa.

Martin Scorsese nakręcił w swojej bogatej karierze przeróżne filmy, ale westernu chyba nie spodziewał się nikt . Film zdobywa liczne pochwały za wspaniale zrealizowane widowisko, portretujące światek przestępców. Główne role w produkcji zagrali Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i debiutująca na ekranie Lily Gladstone . O tej ostatniej mówi się wręcz, że skradła widowisko DiCaprio. Film został entuzjastycznie przyjęty w Cannes , włącznie z owacjami na stojąco. Film wymieniany jest w gonie najsilniejszych pretendentów do Oscarów, a co odważniejsi recenzenci wieszczą już deszcz statuetek. Ciekawie będzie zobaczyć jego starcie z Oppenheimerem, Christophera Nolana i Napoleonem, Scotta.

Pierwotny plan zakładał, że nowy film Scorsese trafi na pewien czas do ograniczonej liczby kin, a następnie pojawi się w zasobach Apple TV+. Strajki aktorów i scenarzystów sprawiły jednak, że druga część Diuny nie trafi do kin w tym roku. Nie ma co ukrywać, że tego konkurenta najbardziej obawiali się producenci Czasu krwawego księżyca. Jego brak sprawił, że teraz film trafi do dystrybucji kinowej na całym świecie.

Premiera Czasu krwawego księżyca została zaplanowana na 20 października i w tym dniu będzie wyświetlany także w polskich kinach. Start w Apple TV+ zostanie z pewnością opóźniony, ale streamer milczy na temat daty premiery.

Czas krwawego księżyca na finałowym zwiastunie