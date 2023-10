Cyberpunk 2077: Widmo Wolności z easter eggiem dla fanów Wiedźmina i Yennefer

Okazuje się, że w dodatku do produkcji CD Projekt RED można znaleźć list czarodziejki do Geralta i nie tylko.

Już na samym początku przygody z Cyberpunk 2077: Widmo Wolności można natrafić na genialnego easter egga związanego z założycielami firmy CD Projekt . We wspomnianym dodatku nie brakuje oczywiście również całej masy innych niespodzianek i nawiązań zarówno do produkcji CD Projekt RED, jak i innych dzieł kultury. Okazuje się jednak, że rozszerzenie wciąż skrywa kilka tajemnic, a jedna z ostatnio odkrytych powinna spodobać się wszystkim miłośnikom Wiedźmina i czarodziejki Yennefer.

Wówczas w trakcie ostatniej misji fabularnej będziemy mieli okazję dotrzeć do niewielkiego pomieszczenia, w którym znajdują się różnego rodzaju przedmioty. Wśród nich znaleźć można natomiast drzazgę zatytułowaną „Ostatnie życzenie”, która stanowi nawiązanie zarówno do opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, jak i jednego z zadań dostępnego w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Easter egga związanego z Geraltem i jego ukochaną przedstawił użytkownik serwisu YouTube posługujący się pseudonimem „xLetalis”, który specjalizuje się w odkrywaniu tajemnic skrywanych przez gry CD Projekt RED. Odkrycie wspomnianego sekretu znajdującego się w Cyberpunk 2077: Widmo Wolności możliwe jest tylko, jeśli w kluczowym momencie historii zdecydowaliśmy się stanąć po stronie Songbird . Następnie należy dążyć do konkretnego zakończenia.

Nie ulega wątpliwości, że sama drzazga jest natomiast listem Yennefer skierowanym do Geralta. W pierwszej połowie wiadomości czarodziejka wspomina bowiem moment, w którym wspólnie z Białym Wilkiem wyznali sobie miłość po złamaniu zaklęcia dżina (to jedno z możliwych zakończeń wspomnianego zadania z gry Wiedźmin 3). Następnie ukochana prosi Wiedźmina, by ten rozrzucił jej prochy na Księżycu.

Obok drzazgi znaleźć można natomiast naczynie, które swoim wyglądem przypomina urnę na prochy. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie dokładnie znaleźć opisanego easter egga, a także jak dokładnie brzmi wiadomość Yennefer do Geralta, którą można znaleźć w Night City, to rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że dodatek Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego rozszerzenia oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!