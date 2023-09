Cyberpunk 2077: Widmo wolności - najlepsze easter eggi

Wielu z Was z pewnością już ukończyło wątek główny rozszerzenia Widmo wolności, które zadebiutowało 26 września. Zawartość, która pojawiła się w Cyberpunk 2077 wraz z dodaniem Dogtown wydaje mi się być jednak na tyle interesująca, że z pewnością warto zostać tam nieco dłużej i pozwiedzać. Ekipa z CD Projekt RED zadbała o to, by eksplorowanie nowych lokacji było absorbujące, a na tych najbardziej spostrzegawczych graczy czekają easter eggi.

UWGA! Wideo może zawierać spoilery dotyczące Cyberpunka 2077: Widmo wolności

Redakcja portalu IGN.com zebrała wszystkie easter eggi, które dotychczas udało się znaleźć i przygotowała specjalne wideo objaśniające, jak je znaleźć i interpretować. O części z nich informowaliśmy Was już wcześniej, ale niektóre mogą być zupełnie nowe, więc zanim dopalicie wideo, pamiętajcie o możliwości natrafienia na potencjalne spoilery.



Przypomnijmy, że Cyberpunk 2077: Widmo wolności jest dostępne wyłącznie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jeśli chcecie przeczytać o naszych wrażeniach z ogrywania rozszerzenia, zachęcamy do lektury tekstu: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!