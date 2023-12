Premiera Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Aktualizacja 2.1 już dostępna

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition to pakiet zawierający podstawową wersję gry oraz utrzymany w klimacie szpiegowskiego thrillera i uznany przez krytyków dodatek fabularny Widmo wolności, jak również wszystkie udostępnione do tej pory darmowe DLC i ogromną Aktualizację 2.0. Gracze zyskują w ten sposób dostęp do wszystkiego, co Night City ma najlepsze do zaoferowania.