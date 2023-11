Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o oficjalnej zapowiedzi Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Specjalne wydanie bestsellerowego RPG-a będzie miało swoją premierę 5 grudnia bieżącego roku w wersji cyfrowej i pudełkowej na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety, dyrektor ds. społeczności globalnej, Marcin Momot, wyjaśnił pewny szczegół dotyczący wersji fizycznej, który może nie spodobać się użytkownikom pecetów oraz konsol Sony.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – dysk z Phantom Liberty tylko na Xbox Series X/S

Okazuje się bowiem, że Phantom Liberty, czyli fabularne rozszerzenie do Cyberpunka 2077, znajduje się wyłącznie na płycie w wersji na Xboksa Series X/S. Oznacza to, iż gracze PC i PS5 będą musieli pobrać rozszerzenie za pomocą kodu znajdującego się w pudełku.

I choć nie brzmi to jak bardzo poważny problem, może być to ograniczające w szczególności dla tych, którzy mają słabsze połączenie internetowe lub należą do grupy kolekcjonerów płyt.