Crusader Kings 3: Legacy of Persia z datą premiery. Zobaczcie zwiastun dodatku

Firma informuje, że Crusader Kings 3: Legacy of Persia inspirowane jest historycznym upadkiem Kalifatu Abbasydów, do którego doszło w IX wieku. Nadchodzący dodatek wprowadzi do gry tzw. irańskie intermezzo, czyli rywalizację o władzę w regionie. Fundamentem rozgrywki będzie system zmagań znany z pakietu tematycznego Fate of Iberia. Nowe DLC wprowadzi jednak „więcej istotnych motywów kulturowych i zmian dotyczących krain w regionie”.

W Crusader Kings 3: Legacy of Persia pojawią się m.in. nowe decyzje, interakcje oraz budynki dla władców w regionie Persji. Paradox Interactive zapewnia, że w DLC nie zabraknie również specjalnej zawartości, która ma podkreślać „istotę przywództwa klanowego i ochrony obszarów granicznych”.