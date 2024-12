Creature Commandos to idealny początek nowego uniwersum DC? Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Do sieci trafiły pierwsze recenzje nowego serialu DC, które rozpoczyna nowe uniwersum studia pod wodzą Jamesa Gunna.

DC Studios rozpoczyna swoje uniwersum dosyć nietypowo. Nie od wysokobudżetowego filmu o znanym superbohaterze, ale animowanym serialu debiutującym na streamingu. Creature Commandos jest produkcją Jamesa Gunna, która wykorzystuje co najlepsze z Legionu Samobójców i wprowadza widzów w zupełnie nową erę dla Supermana, Batmana, czy Flasha. Chociaż ta trójka bohaterów będzie musiała poczekać na swoją kolej, to w serialu poznamy zupełnie nowe postacie antybohaterów, którzy muszą wyruszyć na niebezpieczną misję, której żaden człowiek nie mógłby w pojedynkę wykonać. Premiera Creature Commandos odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, a teraz do sieci trafiły pierwsze recenzje, które zwiastują spory hit.

Creature Commandos – pierwsze recenzje zwiastują duży hit

Dla wielu krytyków Creature Commandos to idealny początek dla nowego uniwersum DC. Serial w serwisie Rotten Tomatoes może pochwalić się 94% pozytywnych opinii z 16 recenzji. Średnia ocena to 8,5/10. Podobnie to wygląda na Metacritic, gdzie średnia nota wynosi 79/100. Recenzenci są zachwyceni zarówno historią, jak i różnorodnymi, charyzmatycznymi bohaterami, brutalną akcją, czy samą oprawą wizualną. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.