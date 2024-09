Córka Iron Mana powróci? Zagra ją aktorka, która została wycięta z Avengers: Koniec gry

Nie wiadomo, czy będzie to dorosła wersja dziewczynki z Avengers: Koniec gry, co kłóciłoby się z obecną chronologią MCU, gdyż między wydarzeniami z filmu a Avengers: Doomsday lub Secret Wars minęłoby zbyt mało czasu. Spekuluje się, że raczej będzie to Morgana Stark z innego świata, która dołączy do walki z Doktorem Doomem.

Młoda bohaterka mogłaby w przyszłości dołączyć do drużyny Young Avengers i oficjalnie przejąć zbroję od swojego ojca. Warto przypomnieć, że w uniwersum istnieje już Ironheart, czyli duchowa spadkobierczyni Iron Mana. Marvel może więc testować na widzach, która postać zyska większą popularność i skupić się właśnie na rozwinięciu jej przygód.