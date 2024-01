Constellation – zwiastun nowego thrillera science fiction od Apple TV+

W obsadzie Constellation pojawią się tacy aktorzy jak: Noomi Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo, You Won’t Be Alone), Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul), James D'Arcy (Agent Carter, Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris, The Mallorca Files), William Catlett (A Thousand and One, The Devil You Know) oraz Barbara Sukowa (Voyager, Hannah Arendt).

Premiera serialu Constellation została zaplanowana na 21 lutego.

Zwiastun serialu Constellation