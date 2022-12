Company of Heroes 3 trafi także na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu?

Podczas The Game Awards 2022 potwierdzono, że Company of Heroes 3 trafi w przyszłym roku nie tylko na komputery osobiste, ale także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tymczasem w sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że deweloperzy ze studia Relic Entertainment oraz firma SEGA szykują również niespodziankę dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i Xbox One.

Company of Heroes 3 może pojawić się także na PlayStation 4 i Xbox One

Jak zauważa serwis Twisted Voxel, Company of Heroes 3 doczekało się klasyfikacji wiekowej ze strony brazylijskiej organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości i wyznaczaniem granic wiekowych dla produkcji zmierzających na tamtejszy rynek. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że urzędnicy uwzględnili również wersje na konsole PlayStation 4 i Xbox One, które nie doczekały się zapowiedzi ze strony twórców oraz wydawcy.



Studio Relic Entertainment oraz firma SEGA nie odnieśli się jeszcze do całej sytuacji. Niewykluczone, że była to po prostu pomyłka, ponieważ strona została już usunięta, ale istnieje również szansa, że twórcy faktycznie pracują także nad wersją gry na konsole ósmej generacji Sony i Microsoftu. Nie pozostaje nam nic innego jak uważnie śledzić informacje przekazywane przez deweloperów oraz wydawcę.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Company of Heroes 3 zadebiutuje na komputerach 23 lutego 2023 roku. Wersja na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S ma pojawić w późniejszym terminie w przyszłym roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się wymaganiami sprzętowymi oraz z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Znów zagrałem w Company of Heroes 3 – niemiecka fabuła i aliancki sandbox.