Plotki się potwierdziły. Company of Heroes 3 ukaże się na konsolach

Plotki o tym, że Company of Heroes 3 doczeka się konsolowej wersji, pojawiły się w sieci już jakiś czas temu. Jak widać okazały się jak najbardziej trafione. Firmy Relic Entertainment i SEGA ogłosiły, że ich produkcja trafi na PlayStation 5 i Xbox Series S/X w 2023 roku. To świetna informacja dla miłośników strategii. Poniżej znajdziecie trailer, przygotowany specjalnie z okazji ogłoszenia konsolowej wersji.

Company of Heroes 3 pojawi się na konsolach

Przypomnijmy, że premiera pecetowej wersji Company of Heroes 3 została zaplanowana na 23 lutego 2023 roku. My już mieliśmy szansę zapoznać się bliżej z tytułem, a Myszasty podzielił się wrażeniami w swoim tekście - Graliśmy w Company of Heroes 3. Pamiętacie Blitzkrieg?



„Legendarna seria gier strategicznych powraca! Company of Heroes 3 to niepowtarzalne połączenie akcji, taktyki i strategii. Decyduj o wyniku zaciętych bitew toczących się w czasie rzeczywistym i wydawaj rozkazy jako generał, sprawując kontrolę nad całą kampanią, w której każdy wybór ma znaczenie” - czytamy w opisie gry na Steam.



Company of Heroes 3 to kolejna pełnoprawna odsłona niezwykle popularnej serii gier z gatunku RTS. Akcja najnowszej części będzie się rozgrywać w regionie śródziemnomorskim, a konkretniej w przełęczach włoskich gór, na malowniczych wybrzeżach i niekończących się pustyniach Afryki Północnej.



Twórcy zapowiadają najbardziej obszerną kampanię dla jednego gracza w historii serii. Powinniśmy spodziewać się też wielu ciekawych mechanik urozmaicających rozgrywkę. Company of Heroes 3 zapowiada się naprawdę syto, a fani z pewnością już nie mogą doczekać się premiery.