Colony w nowym zwiastunie. Twórca jednego z najlepszych filmów o zombie wraca z nowym science fiction

Sang-ho Yeon ponownie sięga po kino grozy, a jego najnowszy film Colony zapowiada brutalną i klaustrofobiczną walkę o przetrwanie w samym środku wirusowego piekła. Well Go USA Entertainment zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu Colony, czyli nowego horroru science fiction od reżysera kultowego Zombie Express. Tym razem akcja nie rozgrywa się jednak w pociągu, a w zamkniętym budynku objętym kwarantanną.

Colony – nowy zwiastun filmu twórcy Zombie Express

Nowy zwiastun sugeruje, że Colony nie będzie klasyczną opowieścią o żywych trupach. Zamiast prostego starcia z hordą zakażonych film stawia na obraz mutującego wirusa, który prowadzi do coraz bardziej groteskowych i niepokojących przemian. Materiały promocyjne pokazują zainfekowanych pokrytych białą substancją, a także ciała łączące się w przerażające, agresywne formy. Wszystko wskazuje na to, że Sang-ho Yeon chce ponownie odświeżyć formułę zombie horroru, ale tym razem jeszcze mocniej skręca w stronę biologicznego koszmaru.