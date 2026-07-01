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Colony w nowym zwiastunie. Twórca jednego z najlepszych filmów o zombie wraca z nowym science fiction

Radosław Krajewski
2026/07/01 09:30
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Warto mieć oko na tę produkcję.

Sang-ho Yeon ponownie sięga po kino grozy, a jego najnowszy film Colony zapowiada brutalną i klaustrofobiczną walkę o przetrwanie w samym środku wirusowego piekła. Well Go USA Entertainment zaprezentowało oficjalny zwiastun filmu Colony, czyli nowego horroru science fiction od reżysera kultowego Zombie Express. Tym razem akcja nie rozgrywa się jednak w pociągu, a w zamkniętym budynku objętym kwarantanną.

Colony
Colony

Colony – nowy zwiastun filmu twórcy Zombie Express

Nowy zwiastun sugeruje, że Colony nie będzie klasyczną opowieścią o żywych trupach. Zamiast prostego starcia z hordą zakażonych film stawia na obraz mutującego wirusa, który prowadzi do coraz bardziej groteskowych i niepokojących przemian. Materiały promocyjne pokazują zainfekowanych pokrytych białą substancją, a także ciała łączące się w przerażające, agresywne formy. Wszystko wskazuje na to, że Sang-ho Yeon chce ponownie odświeżyć formułę zombie horroru, ale tym razem jeszcze mocniej skręca w stronę biologicznego koszmaru.

Akcja Colony rozpoczyna się podczas konferencji biotechnologicznej, na której dochodzi do uwolnienia mutującego wirusa. W centrum wydarzeń znajduje się profesor Se-jeong, która nagle trafia do miejsca odciętego od świata. Władze decydują się zamknąć cały obiekt, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji, ale dla osób pozostających w środku oznacza to początek desperackiej walki o życie. Se-jeong wraz z grupą ocalałych musi nie tylko unikać zakażonych, lecz także zrozumieć, z jakim zagrożeniem ma do czynienia.

GramTV przedstawia:

W obsadzie Colony znaleźli się: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook oraz Shin Hyun-been.

Amerykańska premiera Colony została zaplanowana na 28 sierpnia 2026 roku. Produkcja otrzymała kategorię wiekową R za krwawe sceny przemocy oraz wulgarny język.

Źródło:https://www.dreadcentral.com/trailer/578853/colony-official-trailer-and-poster-unleash-zombie-nightmare-from-train-to-busan-director/

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
horror
science fiction
Korea Południowa
sci-fi
Colony
Sang-ho Yeon
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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