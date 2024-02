Marvel’s Spider-Man 2 – co z trybem Nowa Gra Plus? Insomniac Games odpowiada

Wygląda na to, że fani kontynuacji przygód Człowieka-Pająka muszą uzbroić się w cierpliwość.

Nic więc dziwnego, że część graczy zaczyna się zastanawiać, kiedy Marvel’s Spider-Man 2 doczeka się zapowiedzianego kilka miesięcy temu trybu. Wygląda jednak na to, że zainteresowani gracze muszą uzbroić się w cierpliwość. A przynajmniej tak sugeruje odpowiedź deweloperów ze studia Insomniac Games.

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X twórcy Marvel’s Spider-Man 2 poinformowali jedynie, że zespół „wciąż pracuje” nad Nową Grą Plus. Insomniac Games zapowiedziało również, że udzieli więcej informacji na ten temat „tak szybko, jak to możliwe”. Pozostaje mieć nadzieje, że studio nie będzie kazało czekać fanom zbyt długo na wspomniany tryb.