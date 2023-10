Co sprawiło, że The Lord of the Rings: Gollum jest taki słaby?

Daedalic Entertainment zostało oskarżone o stworzenie toksycznego środowiska pracy. Zespół pracujący nad The Lord of the Rings: Gollum, twierdzi, że to jest właśnie powodem słabego wyniku gry.

The Lord of the Rings: Gollum jest beznadziejnym przypadkiem i chyba nie ma sposobu, żeby ta gra wróciła do żywych. Jednak kilka miesięcy po premierze, wychodzą na jaw nowe szczegóły o fatalnej atmosferze panującej w Daedalic Entertainment.

Jak donoszą niemieckie media branżowe, udało się im ustalić, co poszło nie tak i dlaczego ten projekt był skazany na niepowodzenie. Na jaw wychodzi niezwykle toksyczna atmosfera i fatalna kultura pracy. Członkowie zespołu byli zmuszani do pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia, a jeśli już pojawiały się jakieś pieniądze, to zazwyczaj były to stawki o wiele niższe niż płaca minimalna. Ponadto pojawiły się również duże problemy z budżetowaniem gry. Podobno Daedalic pracował za około 15 milionów euro, co nie jest dużą kwotą, zważywszy na doświadczenie tego studia i ogromny projekt do zrealizowania.