Co się dzieje z czwartą częścią Fantastycznych zwierząt? Reżyser wspomina o przyszłości serii

Czy Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a będą ostatnią częścią tej serii? Wielu fanów od ponad roku zadaje sobie to pytanie, a Warner Bros. wciąż nie daje żadnej odpowiedzi. Pierwotnie planowanych było pięć części, ale po finansowej porażce trzeciej odsłony, a także zakulisowych problemach, prawdopodobnie zdecydowano się zrezygnować z kolejnych dwóch filmów. Prezes Warner Bros. Discovery, David Zaslav, niejednokrotnie podkreślał, jak ważną dla nich marką jest Harry Potter, którą chcą wykorzystywać częściej w kolejnych latach. Teraz do sprawy odniósł się David Yates, reżyser czterech części przygód o Potterze i twórca trylogii Fantastycznych Zwierząt.

Fantastyczne zwierzęta – powstanie czwarta część?

Yates przyznał, że prace nad serią zostały „wstrzymane”. Powiedział, że zadowolony jest z trzeciego filmu, chociaż kręcili go w czasie pandemii, więc prace na planie nie należały do najłatwiejszych. Z powodu tych wszystkich trudności w tej chwili nikt nie myśli o powrocie do serii. Reżyser wyznał, że po premierze trzeciej części chcieli po prostu od serii odpocząć.