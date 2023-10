Reżyser Harry’ego Pottera o serialowym restarcie. „Zostawiłem to za sobą”

W najnowszym wywiadzie reżyser ogłosił, że spędził już wystarczająco dużo czasu w Hogwarcie i nie chce wracać do tej serii. David Yates twierdzi, że zostawił już franczyzę za sobą i chce pracować nad własnymi projektami.

Wiesz co? Szczerze mówiąc, w żaden możliwy sposób nie mogłem się w to [serial] zaangażować. Spędziłam dużo czasu w tej szkole, na tych korytarzach i w tych klasach, i było to wspaniałe doświadczenie, które zawsze będę cenić. Ale czuję, że zostawiłem to już za sobą. Bycie na tylnym siedzeniu furgonetki z producentem Lawrence’em Greyem w Atlancie i wspólne tworzenie kolejnego filmu, jest dla mnie w tej chwili bardziej fascynujące niż kolejne przechodzenie przez wrota Hogwartu.

Życzę powodzenia temu serialowi. To będzie niesamowite zobaczyć, jak na nowo odkrywają wszystko dla następnego pokolenia. Myślę, że będzie to wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych, ale jest to bardzo ekscytujące przedsięwzięcie i życzę im powodzenia. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, znam innych filmowców, którzy byli w to zaangażowani, i będzie to przeżycie dla następnego pokolenia filmowców.