Co nowego w PowerWash Simulator? Wiemy, kiedy premiera DLC z Warhammer 40,000

Czy są tu jacyś fani sprzątania w PowerWash Simulator? Mamy dla Was dobre wieści. Ekipa ze studia FuturLab podzieliła się rozkładem jazdy na dalszą cześć tego roku. Możecie zobaczyć na niej chociażby informacje o nadciągających płatnych i darmowych DLC.

Popularność PowerWash Simulator utrzymuje się

Trzeba przyznać, że najciekawiej zapowiada się czwarty kwartał, gdyż właśnie wtedy do PowerWash Simulator ma trafić rozszerzenie inspirowane marką Warhammer 40,000. Na razie nie poznaliśmy żadnych szczegółów, ale możliwość czyszczenia sprzętu Kosmicznych Marines lub wynalazków Chaosu zapowiada się intrygująco.



Przypomnijmy, że PowerWash Simulator zadebiutowało w Early Access w maju 2021 roku, a obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że gra dostępna jest w ramach abonamentu Game Pass.



Produkcja autorstwa FuturLab cieszy się ogromną popularnością. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 32 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie.