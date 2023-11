Cliff Bleszinski wskazał reżysera i wykonawcę głównej roli w filmie Gears of War

Twórca Gears of War, Cliff Bleszinski ma swoich faworytów do roli reżysera oraz głównego bohatera.

Jedyne co w tej chwili wiadomo na temat adaptacji filmowej Gears of War to fakt, że powstaje. Netflix, który zabezpieczył sobie prawa do realizacji filmów i seriali związanych z tą franczyzą nie informuje o rozwoju nowych projektów. Pojawiła się jedynie informacja, że poza filmem, bądź serialem aktorskim, mają powstać produkcje animowane.

Kto wyreżyseruje film Gears of War?

Zack Snyder wyraził zainteresowanie udziałem w produkcji filmu, a Cliff Bleszinski zdradził w jednym z wywiadów, że bardzo chętnie zobaczyłby go za kamerą.