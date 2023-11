Gears of War jako survival horror? Cliff Bleszinski ma pomysł na przyszłość gry

Co powiecie na zmianę charakteru Gears of War? Cliff Bleszinski ma nawet gotowy pomysł.

Cliff Bleszinski to człowiek, który ma na koncie Unreal, Unreal Tournament, Dare to Dream, Jazz Jackrabbit, The Palace of Deceit: Dragon's Plight, ale z pewnością większości graczy zapadł w pamięć dzięki Gears of War. Gra ta stała się wielkim przełomem i zebrała chyba wszystkie możliwe nagrody. Jej kolejne części przez lata stały się jednym z motorów napędowych Xboxa.

Twórca tej słynnej serii, odszedł co prawda z Epic Games, a nawet wycofał się z tzw. gamedevu, ale to nie oznacza, że nie rozmyśla, jak Gears of War powinno ewoluować w przyszłości. Okazuje się, że ma pomysł na znaczącą zmianę jej charakteru i klimatu. Niedawno zdradził, że jest otwarty na pomysł konsultacji nowej gry z serii.

Czy Gears of War stanie się survival horrorem?

W zasadzie temat sprowokował jeden z fanów Gears of War, który zapytał go za pośrednictwem Twittera/X, o opinię na temat pomysłu Gears w klimacie przygodowej gry typu survival horror. Jak wiadomo byłaby to ogromna zmiana wizji tego tytułu i coś, czego w tej serii jeszcze nigdy nie widzieliśmy.

