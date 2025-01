Civilization 7 – dyplomacja, wpływy i handel. Twórcy dzielą się szczegółami

Szczegóły związane z dyplomacją, handlem i wpływem w Civilization 7

Studio Firaxis Games uchyliło rąbka tajemnicy na temat systemu dyplomacji w nadchodzącej grze Civilization 7. Punkty wpływu odegrają istotną rolę w budowaniu relacji między cywilizacjami, a gracze będą mogli wykorzystać go do zawierania sojuszy, nakładania sankcji czy na inne rzeczy związane z dyplomacją. Wpływ będzie gromadzony z budynków, polityki, atrybutów cywilizacji czy liderów, i posłuży do realizacji różnych celów dyplomatycznych, takich jak:

Wspólne przedsięwzięcia: Inicjowanie działań przynoszących obopólne korzyści, np. współpraca naukowa.

Sankcje: Nakładanie kar na inne cywilizacje, np. utrudnianie produkcji militarnej.

Traktaty: Zawieranie długoterminowych umów, np. o otwartych granicach czy wzmocnieniu stosunków handlowych.

Szpiegostwo: Podejmowanie ryzykownych działań, które mogą przynieść korzyści lub zaszkodzić innej cywilizacji, np. kradzież technologii.

Każde działanie dyplomatyczne będzie wymagało określonej ilości wpływów, a liderzy będą mogli je wspierać, akceptować lub odrzucać. Wpływ będzie można również wykorzystać do nawiązywania relacji z niezależnymi mocarstwami. Gracze będą musieli też brać pod uwagę agendy przywódców, aby utrzymać dobre stosunki lub wywołać konflikty.