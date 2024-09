Ciepło przyjęta strzelanka twórców POSTAL: Brain Damaged i ELDERBORN trafi na nowe platformy. Premiera wkrótce

Twórcy POSTAL: Brain Damaged i ELDERBORN ogłosili, że dobrze oceniana strzelanka pierwszoosobowa CROSSBOW: Bloodnight pojawi się w najbliższym czasie na rynku w wersjach na konsole stacjonarne. Gra jest już dostępna na PC oraz Nintendo Switch od odpowiednio 24 września 2020 oraz 29 stycznia 2021.

CROSSBOW: Bloodnight na konsolach nowej i starej generacji

CROSSBOW: Bloodnight to jednoosobowa strzelanka w stylu arcade w klimacie horroru. Nasz bohater należy do Kowenu Kuszy, starożytnego bractwa Łowców, czyli strażników równowagi między siłami nieba i piekła. Gra przenosi nas do roku 1966, w Londynie trwają wielkie pożary oraz plagi, a Kowen musi stawić czoła największemu wyzwaniu do tej pory, czyli przedzierającemu się do naszej rzeczywistości Przedwiecznemu Horrorowi.