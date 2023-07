Christopher Nolan: wybór Roberta Downeya Jr. do roli Iron Mana to jedna z „z najlepszych decyzji dotyczących obsady w historii kina”

Po tym jak Downey Jr. zakończył przygodę z Marvelem i otrzymując rolę w Oppenheimerze, wrócił do „prawdziwego aktorstwa”, Christopher Nolan postanowił pochwalić go za występ w roli Iron Mana. Stwierdził, że jest to „jedną z najlepszych decyzji dotyczących obsady w historii kina”.