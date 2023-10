Christopher Nolan napisze i wyreżyseruje trzy filmy o Bondzie?

Dlatego jeśli Amazon chce pozyskać tego reżysera to będzie musiał pójść na jego warunki lub znaleźć jakiś kompromis. Wiadomo, że wytwórnia chciałaby zdobyć kontrakt z filmowcem na minimum 2-3 filmy i utrzymać go ewentualnie później w roli producenta wykonawczego. Nie ma wątpliwości, że Nolan jest chętny do współpracy na swoich warunkach i pewnie niewiele z nich odpuści, a Amazon doskonale wie, że już samo jego nazwisko w zasadzie sprzedaje filmy. Nie będzie także problemów z przyciągnięciem gwiazd do współpracy ze sławnym reżyserem. Dlatego można sądzić, że Amazon jednak się ugnie.