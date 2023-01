Call of Duty: Warzone 2 zabierze nas do Japonii

Mamy interesujące wieści dla graczy Call of Duty: Warzone 2. Już dzisiaj zaprezentowana zostanie nowa mapa, którą zatytułowano Ashika Island.

Wczytywanie ramki mediów.

Ashika Island – nowa mapa w Call of Duty: Warzone 2

Informacje o nadchodzącej prezentacji pojawiły się na oficjalnym koncie Call of Duty na platformie Twitter. Twórcy podzielili się zapowiedzią wraz z krótkim teaserem. Nowa mapa zawita do Call of Duty: Warzone 2 wraz z rozpoczęciem zmagań drugiego sezonu. Fanów z pewnością ucieszy możliwość potyczek w nowej lokacji. Według doniesień nadciągająca mapa ma być mniejsza niż Al Mazrah, co zaowocuje bardziej dynamicznymi potyczkami.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Warzone 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Za produkcję odpowiada studio Raven Software, a całość – podobnie jak poprzednia część – dystrybuowana jest w modelu free-to-play.