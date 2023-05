W Call of Duty zapłacisz teraz nawet za dźwięki broni. Kontrowersyjne DLC do gry

Deweloperzy zapowiedzieli nietypowe DLC, które wprowadzi do gry stare dźwięki broni z oryginalnego MW2.

Activision Blizzard oficjalnie zapowiedziało dość nietypowe DLC do gry Call of Duty: Modern Warfare II . Chodzi o Throwback Pack: ‘09 Weapon Audio Bundle. Jak sugeruje sama nazwa, dodatek ma umożliwić graczom nostalgiczny powrót do 2009 roku, a więc czasów oryginalnego Modern Warfare II poprzez przywrócenie dźwięków broni z pierwowzoru.

Nietypowe DLC do Call of Duty: Modern Warfare II

W opisie dodatku czytamy: