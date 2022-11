Gracze Modern Warfare 2 pomagają innym odblokowywać broń – za opłatą

Niektórzy gracze robią naprawdę niezły interes na odblokowywaniu innym członkom społeczności bardzo trudnej do zdobycia broni.

Członkowie społeczności gry Call of Duty: Modern Warfare 2 są zaskakująco bardzo zdeterminowani, aby uzyskać prawdopodobnie jedną z najbardziej pożądanych i zarazem najtrudniejszych do zdobycia broni w trybie DMZ w Warzone 2.0. Mowa tutaj o karabinie szturmowym M13B; jedynym sposobem na odblokowanie broni jest udział w rozgrywkach we wspomnianym trybie i zabicie konkretnego bossa (Chemika), a następnie otrzymanie jego karabinu. Gdzie więc istnieje cały problem? Już wyjaśniamy.

Broń z trybu DMZ w Warzone 2.0 sprzedawana na eBayu

zaczęli sprzedawać broń na portalu aukcyjnym eBay (podajemy za serwisem Eurogamer) za średnio 6 funtów brytyjskich (około 33 złote) gracze organizują dołączenie do trybu DMZ wraz z kupującym i w trakcie zabawy upuszczają broń, którą podnosi klient. Cały myk polega na tym, że na wszystkich uczestników jednej rozgrywki przypada tylko jeden M13B. Sporo graczy postanowiło tę sytuację wykorzystać i. Redakcja portalu Eurogamer zaznacza, że Activision ma w planach dołączenie karabinu do płatnego pakietu broni – cena zestawu ma wahać się w granicach 15 funtów (około 81 złotych), co oznacza, że dla wielu interes na eBayu będzie korzystniejszy.

Warto też zaznaczyć, że karabin M13B nie jest jedyną bronią, która działa w ten sposób. Tryb DMZ umożliwia graczom dość łatwe odblokowanie dowolnej broni z gry Modern Warfare 2, gdyż jest ona połączona z Warzone 2.0 – oczywiście pod warunkiem, że odbiorą ją bez umierania.