Call of Duty: Modern Warfare 3 ze szczegółami na temat 1. sezonu. Nowe mapy, tryby i nie tylko

Sledgehammer Games przedstawiło kilka atrakcji, które trafią do gry w najbliższym czasie.

Call of Duty: Modern Warfare 3 to jedna z najgorzej ocenianych odsłon serii. Sledgehammer Games nie zamierza jednak składać broni i pracuje nad atrakcjami skierowanymi do fanów trybu multiplayer. Jeszcze w tym roku w najnowszej części Call of Duty ma wystartować bowiem 1. sezon rozgrywek, a wraz z nim w ręce graczy trafi nowa zawartość. Tuż przed weekendem deweloperzy ujawnili natomiast kilka nowości, które trafią wkrótce do Call of Duty: Modern Warfare 3. Twórcy Call of Duty: Modern Warfare 3 dzielą się szczegółami na temat 1. sezonu Zgodnie z zapowiedziami w 1. sezonie rozgrywek Call of Duty: Modern Warfare 3 nie zabraknie dodatkowych map. Sledgehammer Games informuje, że gracze będą mieli okazję sprawdzić się na trzech nowych arenach – „Rio” przeniesie graczy do pełnej kolorów brazylijskiej galerii handlowej. „Greece” (jak sama nazwa wskazuje) pozwoli odwiedzić słoneczną Grecję, a zmagania na mapie „Meat” będą rozgrywać się na terenie rzeźni.

W 1. sezonie rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare 3 pojawi się także dobrze znany fanom serii tryb Gunfight, w którym naprzeciwko siebie staną dwie 2-osobowe drużyny. Wspomniany wariant rozgrywki doczeka się również nowej dedykowanej mapy o nazwie Training Facility. To jednak nie koniec atrakcji, które zmierzają do najnowszej produkcji studia Sledgehammer Games. W trybie Zombies gracze Call of Duty: Modern Warfare 3 zbadają bowiem tajemnicze szczeliny i za ich sprawą zmierzą się ze „złowieszczymi” i „chaotycznymi” wyzwaniami. We wspomnianym wariancie rozgrywki pojawi się także nowa broń, która pozwoli zmieniać przeciwników – w tym także zombie – w swoich sojuszników.

