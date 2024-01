Piranha Bytes jest w „trudnej sytuacji”. Studio odpowiada na niepokojące plotki

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nadal tworzyć wyjątkowe gry ze światami, w których można się zgubić. To zawsze leżało nam na sercu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nam się to uda. Wyobraźni i twórczych umysłów nam nie brakuje! Bądźcie pewni, że nasz zespół trzyma się razem bez względu na wszystko – czytamy w oświadczeniu.