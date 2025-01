Butcher’s Creek, czyli nowa, brutalna gra od twórcy Dusk już wkrótce na platformie Steam

W Butcher’s Creek gracz wciela się w rolę fanatyka brutalnych filmów snuff, który podąża tropem makabrycznego kultu. Członkowie sekty, odziani w worki jutowe i kraciaste koszule, porywają swoje ofiary, zabierają je do kryjówki w lesie i rejestrują morderstwa na kasetach VHS. Zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Zainteresowani mogą także wypróbować Butcher’s Creek za darmo. Dostępna jest bowiem wersja demonstracyjna, którą znajdziecie na platformie Steam.

Zagubiony samotnik z zamiłowaniem do brutalnych filmów trafia na drugą stronę kamery, gdy plotki o autentycznych taśmach snuff prowadzą go do opuszczonej chaty w pobliżu Butcher's Creek w Pensylwanii. To, co zaczyna się jako nielegalna eksploracja miejskich legend, szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy zostaje schwytany przez grupę sadystycznych morderców. Teraz jego jedyną szansą jest chwycenie za nóż tapicerski, młotek, kilof lub cokolwiek innego, co znajdzie pod ręką, by uwolnić własną dawkę filmowej przemocy. – czytamy w opisie gry.