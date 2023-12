Bungie obawia się "całkowitego przejęcia przez Sony". Okropna atmosfera w studio

Podczas gdy dokładne szczegóły umowy Sony dotyczącej przejęcia Bungie pozostają nieznane opinii publicznej lub pracownikom, tak według źródeł liderzy powiedzieli im, że obecna struktura podzielonego zarządu jest uzależniona od osiągnięcia przez studio określonych celów finansowych – jeżeli więc Bungie nie osiągnie określonych progów finansowych, Sony może rozwiązać istniejący zarząd i przejąć pełną kontrolę nad firmą:

To właśnie w obliczu tego zagrożenia kierownictwo Bungie - a nie Sony, jak twierdzi Parsons - podjęło decyzję o zwolnieniu około 100 pracowników w zeszłym miesiącu. Cięcie kosztów w Bungie nie ogranicza się jednak tylko do personelu. Wielu obecnych pracowników potwierdziło IGN, że firma wdrożyła ostatnio wiele innych środków cięcia kosztów, w tym zamrożenie zatrudnienia w całym studiu, zmniejszenie budżetów na podróże, eliminację premii świątecznych, utrzymanie corocznego wirtualnego Dnia Bungie, opóźnienie tygodniowego firmowego wydarzenia "Pentathalon" do grudnia przyszłego roku oraz ograniczenie licznych wydarzeń takich jak zajęcia gotowania i robienia na drutach – z comiesięcznych do kwartalnych.

Bungie wstrzymuje również lub całkowicie rezygnuje ze świadczeń, takich jak coroczne korekty wynagrodzeń pracowników w celu dostosowania ich do stawek rynkowych, program lunchowy dla nowo zatrudnionych, dopasowywanie darowizn dla pracowników, program uznania rówieśników i karty podarunkowe na urodziny pracowników. Roczne premie za wyniki w studiu wyniosą w tym roku jedynie wymagane umową minimum 80%, po tym jak w kilku poprzednich latach przekraczały 100% za dobre wyniki.