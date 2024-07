Bramy wkrótce się otworzą! Moria – Przez Drzwi Durina zostanie wydana 1 sierpnia

Fani J.R.R. Tolkiena mogą wkrótce przygotować się na ekscytującą podróż do głębin Khazad-dûm. Już 1 sierpnia ukaże się kampania Moria – Through the Doors of Durin, dostępna zarówno dla systemu The One Ring, jak i The Lord of the Rings Roleplaying (5E).

Nowa kampania w świecie Tolkiena Free League Publishing, szwedzki wydawca znany z licznych nagradzanych gier fabularnych, ogłosił, że epicka kampania Moria – Through the Doors of Durin zadebiutuje 1 sierpnia. Przygoda osadzona w latach poprzedzających nieudaną ekspedycję Balina będzie dostępna zarówno dla systemu The One Ring, jak i dla The Lord of the Rings Roleplaying pod tytułem Moria – Shadow of Khazad-dûm.

W Moria – Through the Doors of Durin, gracze będą mogli odkrywać bogactwo patronów, ważnych miejsc, przeciwników, spotkań i skarbów, które Mistrz Gry (Loremaster) może wykorzystać do budowy własnych przygód w Morii. Od jednej desperackiej podróży w ciemność po wielką kampanię mającą na celu odzyskanie Sal Durina – możliwości są nieograniczone. Sukces kampanii Crowdfundingowej Kampania crowdfundingowa dla Moria – Through the Doors of Durin zakończyła się ogromnym sukcesem. Finansowanie osiągnięto w zaledwie 4 minuty, a ostateczna kwota przekroczyła milion dolarów, co pozwoliło na odblokowanie 19 celów dodatkowych. Wszyscy, którzy wsparli projekt, mogą teraz czekać na realizację swojego marzenia o powrocie do Khazad-dûm. Co znajdziemy w Moria – Through the Doors of Durin? Moria – Through the Doors of Durin to nie tylko podróż przez mroczne korytarze. Dodatek zawiera szczegółowe opisy rywali, sojuszników i patronów, a także historię miasta krasnoludów od jego założenia po upadek. W sekcji "Journeys in the Dark" znajdziemy zasady dostosowane do eksploracji podziemi, specyficzne zadania dla Morii oraz porady dotyczące prowadzenia gier i kampanii osadzonych w tym mrocznym miejscu. Ważnym elementem dodatku są również opisani szczegółowo wrogowie, z którymi mogą się spotkać gracze, w tym orkowie i inne niebezpieczne stworzenia. Nie zabraknie także reguł dotyczących ryzykownych spotkań ze Zgubą Durina. Najobszerniejsza część książki, "The Mansions of the Dwarves", zawiera opisy ważnych miejsc i zagrożeń w różnych regionach Morii. To prawdziwa skarbnica informacji dla każdego Mistrza Gry, który chce tchnąć życie w swoje przygody w Khazad-dûm. Odkrywanie Morii Moria – Through the Doors of Durin opisuje miasto krasnoludów oraz otaczające je ziemie tak, jak wyglądały w ostatnich latach Trzeciej Ery. Dla każdego regionu Morii opisano ważne miejsca, frakcje i postacie niezależne, które Mistrz Gry może wykorzystać według własnego uznania.

Co ważne, nie ma jednej „prawdziwej” Morii. W jednej grze może to być wielka wyprawa bohaterów do legendarnego Skarbca Uruktharbun, w innej ten skarbiec mógłby być pusty od tysiąca lat, a jeszcze w innej – nigdy by nie istniał. Moria jest miejscem, które należy eksplorować ostrożnie; nawet Najmądrzejsi nie mogą ufać swoim wspomnieniom w tym miejscu. Moria – Through the Doors of Durin to wyjątkowy dodatek dla fanów Tolkiena, którzy chcą zanurzyć się w mroczne korytarze Khazad-dûm i odkryć jej sekrety. Premiera już 1 sierpnia, a przedsprzedaż jest dostępna na stronie Free League Publishing. Przygotujcie się na niezapomnianą przygodę w najgłębszych zakamarkach Śródziemia!