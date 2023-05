Bramble: The Mountain King – niepozorny indyk zachwyca graczy

Bramble: The Mountain King to propozycja od ekipy niezależnego Dimfrost Studio. Gra zadebiutowała na rynku kilka dni temu i spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Jeśli lubicie niebanalne produkcje i nie boicie się lekkich horrorów, może to być dla Was idealna propozycja.

Bramble: The Mountain King zbiera świetne oceny

Wyłącznie na Steam Bramble: The Mountain King zostało ocenione już przez ponad 400 graczy. Zdecydowana większość recenzji, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Osoby, które miały przyjemność zanurzyć się w tym świecie chwalą klimat i unikalną atmosferę. Gracze doceniają również przygodówkowy model rozgrywki oraz ciekawie zaprojektowane starcia z bossami.