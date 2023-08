Brad Pitt dołącza do strajku aktorów. Co z jego nowym filmem?

Brad Pitt wstrzymał zdjęcia do swojego filmu o Formule 1 z powodu strajku aktorów, chcąc okazać wsparcie protestującym kolegom.

59-letni aktor i producent pracował nad Apex z Damsonem Idrisem, Kerrym Condonem, Tobiasem Menziesem, Lewisem Hamiltonem i Javierem Bardemem dla Apple TV, ale po rozmowach z obsadą i ekipą zdecydował się przerwać zdjęcia. Ma to pokazać solidarność ze strajkującymi aktorami. Produkcja została wstrzymana na dwa miesiące z możliwością wydłużenia tego okresu.

Brad jest prawdopodobnie jednym z najmilszych facetów w Hollywood, a ten ruch przypieczętowuje tę reputację. Obsada i ekipa Apex pracowała w Budapeszcie, ale Brad wezwał do przesunięcia przyszłych dat, solidaryzując się ze wszystkimi strajkującymi. Przełożenie produkcji było ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza finansowym, ale Brad wysłuchał obaw ludzi, z którymi pracuje i chce okazać swoje wsparcie.

Film reżyseruje Joseph Kosinski – twórca przeboju Toma Cruise’a - Top Gun: Maverick. Fabuła koncentruje się na mężczyźnie, który ścigał się w latach 90. W trakcie wyścigu miał okropną kraksę i znika na jakiś czas z torów wyścigowych. Później jego przyjaciel, prowadzący mizernie radzącą sobie drużynę, nakłania go do powrotu. Nowy team to kompletne żółtodzioby, które nigdy nie zdobyły punktu i wciąż okupują końcówkę tabeli.