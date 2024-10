Bogusław Linda kończy aktorską karierę? Aktor wróci tylko pod jednym warunkiem

Bogusław Linda powoli zmierza do zakończenia swojej wielkiej kariery. Aktor w rozmowie z PAP zasugerował, że niedawno ogłoszony Zamach na papieża, czyli nowy film Władysława Pasikowskiego, może być jego ostatnim w karierze. Produkcja zadebiutuje na jesień przyszłego roku i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie to ostatnia okazja, aby zobaczyć Lindę na dużym ekranie.

Chciałbym sobie trochę pożyć. Pojeździć po świecie, ponurkować, popływać, polatać, pojeździć konno, pobawić się. Myślę, że zasłużyłem na emeryturę i że wystarczy mnie już w tym kinie.

Linda dodał jednak, że nie wie, co przyniesie przyszłość, dlatego jeszcze nie ogłasza swojej emerytury. Przyznał, że gdyby zabrakło mu pieniędzy, to wróciłby do aktorstwa.