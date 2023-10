Microsoft oficjalnie kupił Activision Blizzard. Wspomniano o dodaniu gier do Xbox Game Pass

Chociaż Spencer nie podał dokładnej daty pojawienia się pierwszych gier w Xbox Game Pass, to zapowiedział, że od dzisiaj rozpoczynają pracę nad wprowadzeniem gier Activision, Blizzard i King do swojej usługi.

Gracze zawsze byli w centrum wszystkiego, co robimy. W miarę naszego rozwoju będziemy nadal utrzymywać graczy w centrum wydarzeń. Będziemy nadal słuchać Waszych opinii, budować społeczność, w której możecie być sobą, gdzie deweloperzy mogą dać z siebie wszystko, i nadal tworzyć naprawdę fajne gry. Zgodnie z obietnicą będziemy nadal udostępniać więcej gier w większej liczbie miejsc – a zaczyna się to już teraz, umożliwiając dostawcom i graczom strumieniowanie gier Activision Blizzard na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co jest zobowiązaniem podjętym wobec Komisji Europejskiej. Dziś rozpoczynamy pracę nad wprowadzeniem ukochanych marek Activision, Blizzard i King do Game Pass i innych platform. Powiemy więcej o tym, kiedy możecie się spodziewać gry w nadchodzących miesiącach. Wiemy, że jesteście podekscytowani – i my też.