Bobby Kotick otrzyma gigantyczne pieniądze za odejście z Activision Blizzard

Kotick wysłał wiadomość do pracowników firmy, w której podziękował za współpracę – na stanowisku pozostanie do końca bieżącego roku.

Informowaliśmy Was już dzisiaj o tym, że opiewająca na prawie 69 miliardów transakcja pozwalająca na przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft została oficjalnie sfinalizowana. Jak słusznie sugerowano w przeszłości, nieźle dorobi się na niej Bobby Kotick, który otrzyma naprawdę pokaźną sumę pieniędzy za odejście z Activision Blizzard.

Bobby Kotick otrzyma ogromne pieniądze za odejście z Activision Blizzard

Zgodnie z informacjami (podajemy za The Verge), prezes poinformował w oficjalnej wiadomości do pracowników Activision Blizzard, że pozostanie na swoim obecnym stanowisku do końca bieżącego roku: