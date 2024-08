Blue Protocol nie będzie jednak dostępne na całym świecie. Japońskie serwery gry zostaną wyłączone

Na oficjalnej stronie Blue Protocol ukazało się oświadczenie związane z grą. Jak przekazali deweloperzy (via Insider Gaming), japońska wersja zostanie wycofana 18 stycznia 2025 roku, a serwery zostaną wyłączone. Ponadto Amazon Games zrezygnowało z wydania Blue Protocol na całym świecie.

Z przykrością informujemy, że japońska wersja Blue Protocol zostanie wycofana w sobotę 18 stycznia 2025 roku.

W rezultacie anulowaliśmy również nasze plany wydania zachodniej wersji gry we współpracy z Amazon Games. Przez cały okres rozwoju Blue Protocol cieszyliśmy się silnymi relacjami z Amazon Games i oba nasze zespoły są rozczarowane, że nie będziemy w stanie dostarczyć produkcji graczom na całym świecie.

Wiemy, że na Blue Protocol czekano z niecierpliwością od pierwszego ogłoszenia gry. Chcieliśmy dostarczyć doświadczenie, które jest jak wejście do świata anime i postawiliśmy sobie wyzwanie stworzenia świata, w którym każdy gracz może cieszyć się przygodami jako główny bohater anime. Ciężko pracowaliśmy, aby przygotować się do premiery; doszliśmy jednak do wniosku, że nie będzie możliwe dostarczenie usługi, która zadowoli wszystkich.

Głęboko przepraszamy za to nagłe ogłoszenie. – czytamy w komunikacie.