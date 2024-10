Bloober Team nie chce już tworzyć przeciętnych gier. Twórcy planują pokazać, do czego są zdolni

Bloober Team nie zamierza odchodzić od horrorów. Twórcy chcą pokazać, na co ich stać

GameSpot miał ostatnio okazję porozmawiać z deweloperami z Bloober Team. Jak przekazali twórcy, przez kilka lat przed premierą Silent Hill 2 Remake „było ciężko”, jednak teraz w studio panują bardzo pozytywne nastroje. Zespół zamierza pokazać, na co go stać, rozwijając swoje własne pomysły. Producent i reżyser Jacek Zięba dodał natomiast, że Bloober planuje pozostać przy gatunku horroru w przyszłych projektach.

Chcemy być firmą zajmującą się horrorami. Chcieliśmy znaleźć swoją niszę i wydaje nam się, że ją znaleźliśmy, więc teraz po prostu ewoluujemy wraz z nią. A sposób, w jaki się to dzieje, jest bardziej złożony, to w pewien sposób ewolucja organiczna, tak jak w przypadku Layers of Fear. Ludzie w studio mówili: „Okej, zrobiliśmy wcześniej kilka g********* gier, ale możemy ewoluować”. – przekazał Jacek Zięba.

Zebraliśmy zespół, który kocha horrory. Myślę więc, że nie byłoby nam łatwo przestawić się [na inne gatunki – dop.red.] i nie chcemy tego. – dodał Wojciech Piejko, drugi reżyser.

Twórcy odnieśli się również do tematu reakcji graczy na zapowiedź Cronos: The New Dawn. Jak przyznał Piejko „wszyscy poczuli ulgę”, gdy komentarze były pozytywne. Zarówno dla reżysera, jak i całego zespołu, było to podnoszące na duchu doświadczenie. Na koncie Bloober Team znajdują się różnie odbierane produkcje, jednak to Silent Hill 2 Remake okazał się najbardziej przełomowy.

Nikt nie wierzył, że możemy to zrobić, a jednak to zrobiliśmy. To był wielki zaszczyt, że jako Bloober mogliśmy współpracować z marką Silent Hill i Konami. Jako twórcy horrorów kochamy Silent Hill, podobnie jak, jak sądzę, większość fanów gatunku. – wyznał Zięba.