Blizzard ma nową szefową. Wcześniej była odpowiedzialna za markę Call of Duty

W zeszłym tygodniu Microsoft zwolnił 1900 osób z Activision i działu Xbox. W ramach wspomnianej redukcji etatów z Blizzarda postanowił odejść również dotychczasowy prezes, czyli Mike Ybarra. Okazuje się jednak, że popularne studio ma już nową szefową. Zgodnie z przekazanymi informacjami, na czele zespołu odpowiedzialnego za takie produkcje jak Diablo 4 czy Overwatch 2 stanie Johanna Faries.

Johanna Faries została nową szefową Blizzarda

Faries była ostatnio odpowiedzialna za Call of Duty. Z Activision związana była natomiast od 2018 roku, kiedy to dołączyła do firmy jako szefowa działu esportu związanego ze wspomnianą marką. W kwietniu 2021 roku została natomiast główną menedżerką popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek. Na oficjalnej stronie Blizzarda pojawił się wpis, w którym nowa szefowa przywitała się z fanami oraz pracownikami.