Black Myth: Wukong podbija Steam. RPG akcji króluje na liście bestsellerów platformy

Black Myth: Wukong podbija listę bestsellerów Steam w przedsprzedaży

Podczas zeszłorocznego The Game Awards poznaliśmy datę premiery Black Myth: Wukong. Tymczasem kilka dni temu gra trafiła do przedsprzedaży i jak się okazuje, RPG akcji od Game Science nie może narzekać na brak zainteresowania. Produkcja króluje bowiem aktualnie w globalnym rankingu bestsellerów platformy Steam.

Jak możemy zauważyć, w pierwszej dziesiątce znajdują się trzy tytuły dostępne w przedsprzedaży – mowa o Black Myth: Wukong, Call of Duty: Black Ops 6 oraz rozszerzeniu do Elden Ring, czyli Shadow of the Erdtree. Co ciekawe, na 6. miejscu uplasowało się fotorealistyczne Bodycam, które trafiło na rynek kilka dni temu. Ponadto na liście ukazało się Diablo 4, a top 10 zamyka Dota 2.

Black Myth: Wukong Call of Duty: Black Ops 6 Counter-Strike 2 Destiny 2 Elden Ring Bodycam Steam Deck Elden Ring Shadow of the Erdtree Diablo 4 Dota 2