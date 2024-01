Bill i Frank nie wrócą do The Last of Us. Craig Mazin rozwiewa wątpliwości na temat przyszłości serialu HBO

Serial The Last of Us był jednym z największych faworytów tegorocznej gali rozdania nagród Emmy i rzeczywiście doczekał się deszczu wyróżnień. Jednym z aktorów, który został wyróżniony był Nick Offerman, wcielający się w rolę Billa. Jego wypowiedź, w której wprost stwierdził, że jest gotowy do powrotu do roli, za którą otrzymał nagrodę, rozpaliła wyobraźnię fanów serialu i jego występu.

Pomysł był rzeczywiście dobry i intrygujący, ale powinniśmy go już rozpatrywać w kategorii porzuconych idei. Craig Mazin, showrunner, scenarzysta i reżyser The Last of Us przekreślił jednoznacznie taką opcję. Mówiąc krótko, nie ma szans na powrót Nicka Offermana i Murraya Bartletta do przebojowego serialu HBO.

Nie będzie więcej Billa i Franka w The Last of Us

W wywiadzie dla Deadline, Craig Mazin stanowczo stwierdził, że sprawa jest przesądzona i wypowiedź aktora była jedynie żartem, który podchwycili fani. Sezon drugi skupi się wyłącznie na historii znanej z gry The Last of Us: Part II, a nie ma także planów, żeby tworzyć poboczne wątki dedykowane tym dwóm postaciom.