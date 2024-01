The Last of Us otrzyma spin-off? Część widzów może zbojkotować serial

Radosław Krajewski

Jeden z odcinków pierwszego sezonu The Last of Us może otrzymać własny spin-off.

W ostatni weekend przyznano pierwsze nagrody Emmy, a wśród laureatów znalazł się Nick Offerman, który otrzymał swoją pierwszą statuetkę. Aktor mógł świętować wygraną dla najlepszego występu gościnnego w serialu dramatycznym za rolę Billa w serialu The Last of Us. Wśród nominowanych do tej nagrody był również Murray Bartlett, czyli jego ekranowy partner, który zagrał Franka. W wywiadzie po gali Offerman ujawnił, że trwają rozmowy nad spin-offem dla tej dwójki bohaterów. The Last of Us – Bill i Frank otrzymają spin-off? Aktor ujawnił, że pomysł na spin-off dla Billa i Franka z pewnością został przedstawiony władzom HBO. Wspomniał, że pomysłów na dodatkowe seriale ze świata The Last of Us nie brakuje.

Och, świetne pytanie, ale musiałbyś je zadać komuś wyżej postawionemu. Z pewnością pomysł na spin-off został przedstawiony. Myślę, że zaoferowaliśmy miniserial jako prequel o ich życiu, zanim się poznali. Może powstanie z tego musical. Nie brakuje pomysłów. Zobaczymy, co Craig Mazin i Neil Druckmann wymyślą. Offerman przyznał, że niezależnie od tego, jaką decyzję twórcy wraz z HBO podejmą, jest gotowy ponownie wcielić się rolę Billa. Och, jasne. Tym razem miałem szczęście. Potrzebowali faceta, który potrafi posługiwać się łopatą. A w Hollywood jest tylko nasza trójka. Harrison Ford zrezygnował, a Jane Lynch nie była dostępna – zażartował Offerman.

