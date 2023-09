Bethesda twierdzi, że brak pojazdów naziemnych w Starfield to celowy wybór

Jeśli pograliście już w Starfield to wiecie, że po powierzchni licznych planet, które są do odwiedzenia, trzeba przemieszczać się z buta, a w najlepszym razie wspomagając się plecakiem odrzutowym. Bark pojazdów naziemnych doskwiera graczom, ale Bethesda twierdzi, że jest to celowy zabieg. Oczywiście, jak zawsze, w trosce o dobro gracza i wyższy poziom zabawy. Jak powiedział sam Todd Howard, jest to zgodne z projektem, ponieważ zapewnia ciekawsze doświadczenia.

Rozważamy tę opcję. Kiedy powstaną pojazdy, zmieni to rozgrywkę. Obecnie lądując na planecie muszą skupić się na innych rzeczach i wiem, że jesteśmy przekonani, że ich doświadczenia z rozgrywki będą o wiele ciekawsze. I w pewnym sensie masz pojazd. Masz swój statek kosmiczny, możesz latać w kosmosie. Na powierzchni masz plecak odrzutowy, który możesz ulepszyć, co jest świetną zabawą.

Bethesda ma kolejną wymówkę dla Starfield

W roku, w którym nawet Link był w stanie sklecić pojazdy, aby przejechać przez Hyrule, niektórzy gracze wyrazili nadzieję, że Bethesda doda możliwość konstruowania lądowych środków transportu dla Starfield. I kto wie? Może się to zdarzyć w jakimś przyszłym DLC lub rozszerzeniu.