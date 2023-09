Bethesda: pozbawione życia planety w Starfield celowo są takie nudne

Bethesda ujawniła kolejną rewelację na temat swojej gry. Opustoszałe planety Starfield są nudne i zrobiono to celowo.

Celem ogromu przestrzeni jest to, że powinieneś czuć się mały. Powinieneś czuć się przytłaczający. Wszyscy obawiają się, że puste planety będą nudne. Jednak, kiedy astronauci polecieli na Księżyc, nic tam nie było. Z pewnością nie byli znudzeni. Nie każda planeta w Starfield powinna być jak z bajki Disneya. – wyjaśniała Cheng.

W wywiadzie dla New York Times dyrektor zarządzająca Bethesdy, Ashley Cheng i dyrektor gry Starfield, Todd Howard , omówili rozległy wszechświat nowej gry i czasami nudne planety.

Myślę, że każdy z nas w pewnym momencie spojrzy w niebo i powie: Człowieku, zastanawiam się, jak by to było wystartować i wylądować na Księżycu? Potrzebowaliśmy skali Starfield, aby mieć to uczucie. Moglibyśmy stworzyć grę, w której istnieją cztery miasta i cztery planety, ale nie mielibyśmy takiego samego poczucia bycia odkrywcą. – Todd Howard