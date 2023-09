Starfield nie działa płynnie na Twoim PC? Todd Howard radzi: „ulepsz komputer”

Starfield zbiera bardzo pozytywne opinie od graczy, co możemy zauważyć chociażby na Steamie. Ale niektóre osoby, które wypróbowały najnowszą grę Bethesdy na komputerach, narzekają na kiepską optymalizację. Chociaż ich sprzęty spełniają wymagania sprzętowe, to gra i tak nie działa zbyt płynnie. W rozmowie z Bloomberg, w której wzięli udział Phil Spencer i Todd Howard, szef Bethesdy został zapytany przez jednego z prowadzących, który przeczytał pytanie od widzów o optymalizację gry na PC. Howard dał jasno do zrozumienia, że studio nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii optymalizacji Starfielda, a jeżeli komuś gra źle działa, to konieczna musi być wymiana podzespołów na lepsze.

Todd Howard wywołał burzę po słowach o “ulepszeniu komputera” dla Starfielda

Zoptymalizowaliśmy grę i działa świetnie. To prawdziwie next-genowa gra na komputery. Naprawdę rozwijamy naszą technologię. Być może będziesz musiał ulepszyć swój komputer na potrzeby tej gry, ale dzieje się w niej mnóstwo świetnych rzeczy, a reakcje fanów są niesamowite – odpowiedział Todd Howard.

